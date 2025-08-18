O filme goiano Oeste Outra Vez, de Erico Rassi, está entre os selecionados para concorrer à indicação brasileira para Melhor Filme Internacional no Oscar de 2026. A lista de 16 nomes, anunciada na quinta-feira (13) pela Academia Brasileira de Cinema, também conta com Homem com H, O Agente Secreto e Vitória. A escolha será feita em duas etapas. No dia 8 de setembro, a Comissão anunciará os seis títulos pré-selecionados. Em 15 de setembro, será revelado o filme que representará o Brasil na disputa por uma vaga na maior premiação do cinema mundial.\nA indicação é mais uma coroação na trajetória do filme de Erico Rassi. Oeste Outra Vez venceu a mostra competitiva do 52º Festival Internacional de Cinema de Gramado em 2024, considerado um dos mais importantes do cinema brasileiro e latino-americano e recebeu três Kikitos: melhor longa-metragem brasileiro, melhor ator coadjuvante (Rodger Rogério interpretando Jerominho) e melhor fotografia (André Carvalheira). Além disso, a produção foi finalista em nove categorias do Prêmio Grande Otelo 2025, a maior premiação do cinema nacional.