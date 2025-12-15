A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta para o aumento da circulação do vírus da influenza em nível global desde outubro. A maioria dos casos diz respeito ao subclado K (J.2.4.1) da influenza A (H3N2), variante que vem sendo chamada de "gripe K".\nSegundo a organização, o crescimento coincide com o início do inverno no hemisfério norte e com a elevação das infecções respiratórias agudas causadas por vírus típicos da época.\nSíndrome Respiratória Aguda Grave mata 402 pessoas em Goiás\nAplicação de vacina contra febre amarela caiu 39% em Goiânia\nDevido a esse aumento, a temporada de gripe sazonal pode chegar mais cedo ao hemisfério sul e portanto ao Brasil em 2026, de acordo com alerta disparado pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). O pico de circulação dos vírus ocorre geralmente entre junho e agosto por aqui.