-Vídeo DAQUI: ONÇA PARDA (1.3428252)\nO hábito de pescar nos córregos da região ou fazer caminhadas ao entardecer ficou no passado para alguns moradores de Deuslândia, distrito de Brazabrantes, no Centro goiano. A presença constante de onças-pardas, flagradas recentemente em vídeo rondando algumas chácaras, transformou a tranquilidade da zona rural em estado de alerta (confira vídeo acima).\nEntre os moradores, o sentimento é de insegurança, alimentado por ataques recorrentes a animais domésticos e pela audácia dos felinos, que já invadem quintais e não se acuam nem diante de luzes e lanternas.\nSegundo Odair Davi Barbosa, morador da região, o animal tem sido atraído pela facilidade de alimento nas chácaras, que possuem espaços protegidos pelas chamadas Áreas de Preservação Permanente (APPs).\nLigamos no IBAMA e eles falaram que não podem vir, que o animal é de vida livre e vem por conta das áreas de proteção permanente. No Corpo de Bombeiros, disseram que não capturam e só viriam buscar se eu mesmo a capturasse primeiro".