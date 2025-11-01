-Resgate (1.3331385)\nUma onça-parda foi resgatada na fazenda Canastra, em Goiatuba, cidade localizada na região sul do estado. Dois bombeiros militares foram acionados e levaram o animal para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) em Goiânia.\nAo Daqui, a equipe do Cetas informou que a onça chegou na última quinta-feira (30), com machucados leves no corpo mas está bem. Mais informações sobre o estado de saúde da onça ainda não foram divulgadas.\nOs bombeiros informaram que, ao chegarem no local, a onça já tinha sido resgatada pelo caseiro da fazenda, usando uma armadilha improvisada.\nCachorra é resgatada com estômago cheio de pedras após lamber poças de água no chão para sobreviver, diz veterinária\nCasal encontra onça em estrada de Rio Verde; vídeo\nCasal socorre jaguatirica ferida em estrada de Goiás; vídeo