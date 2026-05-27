A onça Apoena, que é filha da Amanaci, que se tornou símbolo dos incêndios no Pantanal em 2020, recebeu uma prótese de titânio no dente após fraturar o canino ao morder a tela do recinto onde vive, no Instituto Nex, em Corumbá de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Em entrevista ao repórter Fábio Castro da TV Anhanguera, o dentista veterinário Floriano Pinheiro explicou que a técnica utilizada na onça é mais rápida, segura e precisa.\nSegundo o especialista, a técnica já é muito utilizada em animais como o Apoena, mas com os equipamentos que foram utilizados, e em uma onça-pintada, essa foi a primeira experiência realizada no país.\nA utilização de prótese já é bastante difundida em animais como o Apoena, mas com o uso de um escaneamento digital e com a utilização do tipo de material que foi utilizado, é a primeira vez [que a prótese é utilizada]. É uma técnica mais rápida, mais segura, mais precisa e com um material que possui propriedades que são mais vantajosas para esses animais", explicou.