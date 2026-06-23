- campinorte_onca_lago.mp4 (1.3425154)\nO mecânico industrial Iago Caetano, de 33 anos, foi surpreendido por uma onça-parda enquanto praticava pesca esportiva no Lago Serra da Mesa, próximo ao município de Campinorte, na região Norte de Goiás. As imagens registram o felino atravessando uma das áreas mais extensas do reservatório. Os pescadores, que acompanhavam a cena de uma lancha, mantiveram uma distância segura e registraram o momento de admiração enquanto o animal seguia em direção à margem oposta.\nAo DAQUI, Iago Caetano explicou que,o registro feito no último domingo (21), e que apesar de ter o costume de pescar na região, foi pego de surpresa pelo encontro inusitado. Segundo o pescador, ele e seus colegas inicialmente acreditaram se tratar de uma ariranha, mas logo ficaram em dúvida se o animal era uma onça ou um lobo. A confusão só foi esclarecida quando a embarcação se aproximou o suficiente para uma identificação precisa.