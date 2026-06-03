-onca_rio_daqui.mp4 (1.3417987)\nUm casal de onças com filhotes surgiu ao lado de um barco de pescadores no Rio Claro, no município de Montes Claros de Goiás, na Região Oeste do Estado. A situação inusitada foi gravada por pescadores e aconteceu no último domingo (31). As onças aparecem nadando e observando o rio com os barcos com os pescadores, e em seguida voltam para a mata ciliar.\nO vídeo, gravado por Dyandra Florindo, foi compartilhado em suas redes sociais, onde a pescadora descreveu seu final de semana como maravilhoso. Em outra publicação, ela exibe o animal em seu habitat natural.\n-onca_daqui_mata.mp4 (1.3418012)\nOnça recebe prótese de titânio após quebrar dente em Goiás\nPassageiros inusitados: cavalos são flagrados dentro de ônibus escolar no Tocantins\nOnça morre pouco depois de ser resgatada de chácara, em Novo Gama; vídeo