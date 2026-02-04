A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia solicitou e recebeu ontem R$ 500 mil do Instituto Vital Gestão Pública, valor relativo a uma emenda impositiva prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) que foi paga à entidade na última sexta-feira (30). A pasta voltou atrás no pagamento e determinou a devolução após o jornal questionar sobre a liberação do repasse mesmo havendo problemas em um termo de fomento de R$ 2 milhões assinado com a entidade que venceu em julho de 2025 sem ter sido concluído ou prorrogado e nem apresentada a prestação de contas total ou parcial.\nO instituto é o mesmo que teve um convênio de R$ 15 milhões com a SMS cancelado em setembro de 2025 por determinação do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) após uma investigação feita pelo Ministério Público de Contas (MPC) a partir de reportagens publicadas pelo jornal O Popular um ano antes.