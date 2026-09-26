Quatro pessoas que estavam no ônibus tinham Palmas como destino. O veículo tombou na BR-122, nas proximidades de Iraquara (BA), na noite desta sexta-feira (25). O ônibus fazia a linha entre Fortaleza (CE) e a capital tocantinense. O acidente deixou sete mortos e 13 feridos. Ainda não foi informado se os quatro passageiros que tinham Palmas como destino estão entre as vítimas.\nDe acordo com a empresa Real Maia, responsável pelo transporte, o acidente aconteceu por volta das 23h30. O ônibus transportava 22 passageiros e dois motoristas. Os condutores não ficaram feridos.\nAs equipes de resgate retiraram três corpos que estavam presos às ferragens do veículo. Outros quatro corpos foram localizados após o destombamento do ônibus: dois homens, uma mulher e uma criança. As idades das vítimas ainda não foram divulgadas, assim como informações sobre os demais mortos.