Um acidente envolvendo um ônibus com um time de handebol e uma carreta deixou 17 feridos na BR-060, em Acreúna, no Sudoeste de Goiás. De acordo com os bombeiros, no ônibus viajavam 40 alunos, um professor e o motorista, que saíram de Caçu com destino a Anápolis, a 55 km de Goiânia, onde participariam do Campeonato Goiano de Handebol.\nPor não terem os nomes divulgados, a reportagem não conseguiu atualizar o estado de saúde dos feridos até a última atualização desta reportagem. Segundo a TV Anhanguera, 15 tiveram ferimentos leves, receberam atendimento e tiveram alta. Outros dois foram transferidos para Goiânia e um deles deve passar por uma cirurgia na boca. A causa do acidente deve ser investigada.\nA reportagem entrou em contato com a Federação Goiana de Handebol (FGHb) para pedir um posicionamento sobre o caso, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.