Ônibus cai no Rio Tocantins (1.3328634)\nUm ônibus de turismo caiu no rio Tocantins após apresentar problemas nos freios ao entrar em uma balsa na região da beira-rio, em Tocantinópolis. Um motorista de 25 anos estava dormindo no bagageiro e ficou preso no veículo. Segundo a Polícia Militar, o corpo dele foi encontrado pelos bombeiros militares na manhã deste domingo (26).\nO acidente aconteceu na madrugada de domingo, por volta das 00h20, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, que dá acesso à balsa. Segundo a PM, o veículo teve problemas nos freios ao entrar na embarcação, rompeu a grade de proteção e caiu no rio Tocantins.\nO ônibus transportava 48 passageiros e dois motoristas. Conforme a polícia, um homem de 31 anos e uma criança de 7 anos tiveram ferimentos leves. O outro motorista, de 26 anos, conseguiu escapar pelas janelas, apresentando lesões leves.