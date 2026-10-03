Benefício vale para o primeiro turno, neste domingo (4), e eventual segundo turno; frota de ônibus vai circular com horários de dias úteis em toda a Grande Goiânia (Wesley Costa/O Popular)\nEleitores da Região Metropolitana de Goiânia terão passe livre no transporte coletivo durante as eleições de 2026. A gratuidade é válida para o primeiro turno, neste domingo (4), e para um eventual segundo turno, marcado para 25 de outubro.\nA medida atende a uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). A orientação da Justiça Eleitoral é que os serviços operem com frequência próxima à de dias úteis para facilitar o deslocamento aos locais de votação.\nA gratuidade será válida durante todo o dia da eleição, desde o início da operação até o recolhimento da frota. Os ônibus circularão conforme as mesmas planilhas operacionais utilizadas nos dias úteis.