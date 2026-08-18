A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA), realizou nesta terça-feira (18) uma operação contra um grupo suspeito de integrar um esquema de recebimento de caminhonetes furtadas, armazenamento e venda de peças de origem ilícita em Goiânia (assista ao vídeo acima). Como o nome dos investigados não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas até a última atualização desta reportagem.\nForam cumpridos dois mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão. As ordens foram expedidas pelo juízo da 1ª Vara de Garantias da Comarca de Goiânia.\nDe acordo com a delegada Rafaela Azzi, a operação realizada pela PC é desdobramento da investigação iniciada em setembro do ano passado, quando quatro homens foram presos por ocultar e manter em depósito peças de origem ilícita.