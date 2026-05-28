Três mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta quinta-feira (28) durante a Operação Nocaute, que investiga um grupo suspeito de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Tocantins. A ação também resultou no bloqueio de R$ 1,74 milhão em contas bancárias e na apreensão de um veículo de luxo avaliado em cerca de R$ 125 mil.\nVeja vídeo no Bom Dia Tocantins: Operação mira grupo suspeito de tráfico, cumpre prisões e bloqueia R$ 1,7 milhão em contas\nOs mandados foram cumpridos em Palmas, Porto Nacional, Paraíso do Tocantins e Chapada de Areia. A operação foi coordenada pela 1ª Divisão Especializada de Combate a Narcóticos (Denarc - Palmas) e integra a Operação Narke 6, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.\nOs nomes dos suspeitos não foram divulgados por isso o DAQUI, não conseguiu localizar a defesa deles.