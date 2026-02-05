O grupo utilizava dados bancários de vítimas para obter empréstimos e saques indevidos. (Divulgação/Polícia Civil)\nUma operação da Polícia Civil desarticulou, nesta quinta-feira (5), uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes eletrônicos e lavagem de dinheiro que causaram prejuízo superior a R$ 1 milhão a uma instituição de pagamentos. Com base em Araguaína, o grupo tinha ramificações em outros três estados, onde a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão.\nA Operação Cartão Oculto iniciou em Araguaína, onde o alvo foi o endereço de um morador apontado como líder do esquema. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ele utilizava uma empresa de fachada para dar aparência de legalidade a transações fraudulentas.\nAgentes da 3ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (3ª Deic) também atuaram em Divinópolis (MG), Ribeirão Preto (SP) e Nova Iguaçu (RJ). Durante as buscas, foram apreendidos R$ 18 mil em espécie, computadores, celulares e documentos que passarão por perícia.