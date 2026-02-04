A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-feira (4), mandados de busca e apreensão e de afastamento em operação para desarticular um esquema que utilizava a logística dos Correios para o envio de drogas. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de afastamento para funcionários públicos.\nAs investigações são realizadas pela Polícia Federal no Tocantins. A apuração começou após a apreensão de uma encomenda postal em Palmas (TO) com substâncias entorpecentes. A ordem para a operação foi expedida pela Justiça Estadual da Comarca de Palmas.\nOs mandados de busca e as ordens de afastamento foram cumpridos em Salvador (BA). A Superintendência dos Correios informou que não pode repassar detalhes do caso devido ao sigilo das informações conduzidas pela Polícia Federal.\nOs envolvidos no esquema poderão responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas e outros delitos que venham a ser apurados no decorrer do inquérito. Caso sejam condenados, as penas podem ultrapassar os 20 anos de reclusão.