A ação ganhou o nome de Operação Estoque Oculto (Difulgação/PF-TO)\nA operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins (FICCO/TO) cumpriu um mandado de busca e apreensão, nesta terça-feira (12), em Pedro Afonso, na região central do Tocantins. A ação teve o objetivo de desarticular uma estrutura clandestina utilizada para abastecimento de aeronaves e apoio logístico ao tráfico interestadual de drogas.\nA ação ganhou o nome de Operação Estoque Oculto e foi desenvolvida no âmbito da Operação Força Integrada II, realizada simultaneamente em 16 estados. Durante a busca, foram apreendidos cerca de 750 litros de combustível de aviação escondidos em áreas de mata, material que seria utilizado por aeronaves ligadas ao narcotráfico.\nSegundo a investigação, a estrutura descoberta funcionava como ponto de apoio terrestre para o transbordo de entorpecentes e o reabastecimento clandestino de aeronaves usadas por facções criminosas. As apurações começaram após a interceptação de uma aeronave no município de Dueré, no sul do Tocantins.