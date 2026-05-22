Entidade filantrópica assumirá execução dos serviços das UPAS Sul e Norte (Gabriela Letrari/ Secom Palmas)\nA Operação “Falsa Emergência”, deflagrada pela Polícia Civil do Tocantins nesta quinta-feira (21), abriu um novo capítulo na disputa envolvendo a terceirização da gestão das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Norte e Sul de Palmas. A investigação apura possíveis crimes de falsidade ideológica supostamente praticados durante a formalização do contrato firmado entre a Secretaria Municipal da Saúde de Palmas e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba, entidade responsável pela administração das unidades.\nO caso já vinha provocando embates judiciais, manifestações de sindicatos, questionamentos do Ministério Público, apuração do Tribunal de Contas do Estado (TCE-TO) e decisões do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).