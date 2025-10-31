Três ex-integrantes do primeiro escalão das Secretaria de Educação (Seduc) e de Parcerias e Investimentos do Tocantins são alvos da oitava fase da Operação Overclean, da Polícia Federal (PF), nesta sexta-feira (31). A Seduc informou que suspendeu contratos e repasses de pagamentos mantidos com empresas investigadas por suspeita de participação no esquema.\nDois homens foram presos por suspeita de obstrução às investigações. São eles: Danilo Pinto da Silva e Éder Martins Fernandes, ex-secretário-executivo de Educação do Tocantins. O g1 tenta localizar a defesa deles.\nEles são acusados de monitorar a sede da Superintendência da Polícia Federal no Tocantins para detectar possíveis diligências e tentar se antecipar ao cumprimento de mandados.\nA investigação tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de fraudes em licitações, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro.