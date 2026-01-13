Uma operação da Polícia Civil (PC) investiga supostas fraudes em licitações em obras de infraestrutura em Goiás com contratos que ultrapassam R$ 5 milhões. Nesta terça-feira (13), foram cumpridos mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares. São alvos um servidor público temporário e uma empresa.\nPor não terem os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para que pudessem se posicionar. Em nota, a Secretaria Estadual da Infraestrutura de Goiás (Seinfra), informou que os contratos e o servidor envolvido na operação são da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), entidade jurisdicionada à Seinfra. Conforme o comunicado, a própria agência foi responsável por levar o caso ao conhecimento da polícia. O servidor foi desligado, segundo a pasta (veja a nota completa no final da matéria).