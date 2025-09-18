Sete mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta quinta-feira (18). A Operação Ghost Root investiga uma suposta organização criminosa especializada em golpes aplicados por meio de leilões falsos na internet. A ação da Polícia Civil do Tocantins é realizada em São Paulo, local de onde os suspeitos agiam.\nOs nomes dos suspeitos não foram divulgados, por isso o Daqui não conseguiu contato com as defesas.\nConforme a polícia, as investigações começaram em janeiro de 2025, após um morador de Araguaína, região norte do Tocantins, ter um prejuízo de R$ 87 mil com o golpe. A Polícia Civil apurou que os suspeitos atraíam pessoas por meio de anúncios falsos de veículos em plataformas digitais.\nAtirador em moto ataca em frente a presídio de Paraíso do Tocantins e deixa mortos e feridos