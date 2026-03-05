Operação mira núcleo financeiro de facção suspeita de lavar dinheiro do tráfico por meio da compra de itens de luxo no Tocantins (Divulgação/Ficco-TO)\nUma operação policial mirou o braço financeiro de uma organização criminosa investigada por lavar dinheiro do tráfico de drogas no Tocantins por meio da compra de bens de luxo. A ação, coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/TO), cumpriu medidas judiciais contra suspeitos de participar do esquema. Foram 8 mandados de busca e apreensão cumpridos entre Goiânia (GO) e Imperatriz (MA).\nDe acordo com as investigações, o grupo utilizava recursos provenientes do tráfico para adquirir itens de luxo e ocultar a origem ilícita do dinheiro. A estrutura criminosa também realizava movimentações financeiras com o objetivo de dificultar o rastreamento dos valores obtidos de forma ilegal.