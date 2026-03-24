-Vídeo: Operação PC (1.3390043)\nUma operação da Polícia Civil do Tocantins desarticulou um esquema de extorsão de dinheiro baseado em falsos anúncios de garotas de programa na internet. Batizada de "Vitrine Oculta", a ação, realizada nesta terça-feira (24), teve o objetivo de identificar os suspeitos de ameaçar homens que buscavam pelos serviços, e cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Montes Claros (MG). Segundo a polícia, as vítimas seriam homens com idade entre 30 e 50 anos, de diversas classes sociais.\nComo os nomes dos investigados não foram divulgados, não foi possível localizar a defesa deles até a última atualização desta reportagem.\nDe acordo com o delegado Wanderson Queiroz, da 1ª Divisão de Repressão ao Crime Organizado de Palmas (Deic), as investigações começaram em abril de 2025, após uma vítima relatar ter sido extorquida ao tentar contratar serviços de acompanhante pela internet.