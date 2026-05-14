Uma operação da Polícia Federal identificou um suspeito de falsificar documentos para conseguir empréstimos da Caixa Econômica Federal. De acordo com a polícia, o homem poderá responder pelo crime de estelionato. Além da identificação do suspeito, durante a ação realizada nesta quinta-feira (14), foi cumprido um mandado de busca e apreensão na cidade de Rio Verde, na região sudoeste do estado.\nO nome do suspeito não foi divulgado, por isso o DAQUI não conseguiu contato com ele até a última atualização desta reportagem.\nEm nota ao DAQUI, a Caixa informou que colabora com os órgãos de segurança pública nas investigações e operações e ressalta que “monitora ininterruptamente seus produtos, serviços e transações bancárias para identificar e investigar casos suspeitos” (leia nota completa ao final do texto).