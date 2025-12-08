Mensagens enviadas pelo grupo suspeito (Divulgação / Polícia Civil do Rio Grande do Sul)\nUma operação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga suspeitos de Goiás e outros seis estados de traficar medicamentos para aborto e oferecer serviços de “assessoramento técnico” online. Nesta segunda-feira (8) foram cumpridos, ao todo, dez mandados de busca e apreensão em todos os estados. Em Valparaíso de Goiás, um suspeito do grupo foi localizado com medicamento abortivo e autuado em flagrante.\nSegundo Karoline Calegari, delegada da Polícia de Guaíba, três pessoas foram presas na primeira etapa da operação, sendo duas da Bahia e uma do Espírito Santo.\nOs nomes dos suspeitos não foram divulgados, por isso O POPULAR não localizou as defesas até a última atualização desta reportagem.\nComeçamos a investigação por sete indivíduos que fazem parte deste grupo (de mensagens) que vende o medicamento para todo o Brasil e auxilia na realização do aborto”, informou a delegada.