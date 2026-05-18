A Polícia Civil concluiu nesta segunda-feira (18) uma investigação que apurou irregularidades no uso de R$ 400 mil destinados à temporada de praia de Guaraí, em 2016. Ao todo, seis pessoas foram indiciadas por fraude, desvio de dinheiro público e lavagem de valores.\nSegundo as investigações da operação “Ongs de Papel”, o recurso desviado veio de uma emenda parlamentar e foi repassado por meio de um convênio firmado entre a então Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura (Seden) e uma organização da sociedade civil responsável pelo evento.\nA reportagem questionou o Governo do Tocantins sobre o envolvimento da Seden no caso, e a Assembleia Legislativa do Tocantins a respeito do recurso de emenda parlamentar, mas não obteve resposta até a última atualização desta matéria.