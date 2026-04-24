A prisão ocorreu durante a segunda fase da Operação Custos (Divulgação PCTO/Governo do Tocantins)\nUm homem de 23 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (24), em Palmas, suspeito de armazenar um grande volume de arquivos contendo imagens e vídeos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Segundo a Polícia Civil do Tocantins, foram apreendidos dispositivos eletrônicos de uso pessoal, que passarão por perícia técnica.\nO nome do investigado não foi divulgado, e, por esse motivo, o Jornal do Tocantins não conseguiu contatar sua defesa.\nA prisão ocorreu durante a segunda fase da Operação Custos, cujo objetivo é combater o abuso sexual infantojuvenil e crimes relacionados no ambiente virtual. A ação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), com base em informações compartilhadas pela Polícia Federal (PF), por meio da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos (DCIBER).