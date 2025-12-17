De acordo com a polícia, entre os integrantes da organização estão membros do PCC (Reprodução/g1 DF)\nUma operação prendeu suspeitos de clonar sites e redes sociais de pousadas em Pirenópolis, na região central de Goiás. Segundo a Polícia Civil, o grupo movimentou R$ 13 milhões com a fraude. Os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão foram cumpridos em Goiânia, Belém (PA) e Taboão da Serra (SP) nesta terça-feira (16). As informações são do g1 DF.\nComo os nomes dos investigados não foram divulgados, O JORNAL não conseguiu localizar as defesas deles.\nDe acordo com as investigações, a suposta organização criminosa, além das fraudes digitais, foi responsável pela lavagem de R$ 13 milhões nos últimos dois anos. A Polícia Civil aponta que os suspeitos chegavam a movimentar cerca de R$ 20 mil por dia com a prática de estelionato em todo o país.