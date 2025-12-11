A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Goiás (FICCO/GO) prendeu, nesta quinta-feira (11), suspeitos de integrarem uma organização criminosa especializada no tráfico interestadual de drogas. A operação, cumpriu oito mandados de prisão preventiva, três de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão em Goiás, Tocantins e Mato Grosso.\nComo os nomes dos suspeitos não foram divulgados, não conseguimos localizar a defesa deles.\nSuspeitos de integrar facção criminosa morrem em confronto dentro de condomínio\nCasal goiano suspeito de movimentar dinheiro do Comando Vermelho está foragido, diz MP\nCriança de 7 anos morre após ser baleada durante atentando contra o padrasto, diz polícia\nSegundo a polícia, a ação é resultado de uma investigação iniciada após duas grandes apreensões de cocaína feitas em operações anteriores. A primeira em maio de 2024, em Paraúna, na região oeste de Goiás, e a segunda em fevereiro deste ano, onde os agentes acompanharam a chegada de um avião em Marianópolis (TO). Nessas ações a polícia apreendeu cerca de 900 kg de drogas, além de veículos e do avião usada pelo grupo.