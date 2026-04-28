A Polícia Civil do Tocantins realizou a operação “Prerrogativa de Fachada” e prendeu, na última sexta-feira (24), Diogo Mário Trevelin, apontado pelas investigações como articulador de um suposto esquema ligado ao crime organizado. Segundo a apuração, ele teria monitorado, em tempo real, a expedição de mandados de prisão e o andamento de investigações sigilosas sobre o narcotráfico no estado.\nVeja a reportagem no JA1: Falso advogado é preso em Palmas\nDe acordo com as investigações, Trevelin funcionava como um "espião" para a facção Comando Vermelho. Ele utilizava o registro da OAB de um advogado paraense falecido há quase 10 anos para se infiltrar no sistema e-Proc, do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO). Com o acesso privilegiado, ele conseguia antecipar diligências policiais, permitindo que lideranças do tráfico fugissem ou ocultassem provas antes da chegada das equipes de segurança.