Uma inspeção realizada pelo Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT-GO) resultou no resgate de 108 trabalhadores rurais que estavam submetidos a condições degradantes de trabalho, o que configura situação análoga à escravidão. As irregularidades foram encontradas nas empresas CBB Companhia Bioenergética Brasileira e ATAC Participação e Agropecuária S/A, ambas em recuperação judicial.\nO resgate aconteceu no município de Vila Boa, na região leste do estado, no final de setembro. As empresas tiveram que assinar um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), no qual se comprometeram a pagar um total superior a R$ 1,5 milhão em verbas rescisórias e indenizações por danos morais.\nAs investigações revelaram que os trabalhadores eram submetidos a condições degradantes, nas quais a dignidade da pessoa humana estava “posta em xeque”. Entre as violações, a equipe afirmater encontrado alojamentos com forte cheiro de lixo, superlotados, mal arejados e sem ventilador.