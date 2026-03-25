Coletiva de Imprensa foi realizada para divulgar informações sobre a investigação (Luiz de Castro/Governo do Tocantins)\nFraude no concurso da Polícia Militar do Tocantins (PMTO), revelou nomes de cinco candidatos que foram eliminados pelo Diário Oficial do Estado do dia 23, edição nº 7.023. O documento declarou ainda que já foram decretadas prisões preventivas para esses candidatos.\nInvestigações identificaram que os inscritos no concurso contrataram terceiros, popularmente conhecidos como “pilotos”, para realizarem as provas em seus lugares. Valores de pagamento do esquema chegavam a R$50 mil por aprovação.\nNa última segunda-feira (23), o Diário Oficial do Estado publicou o edital de eliminação, que incluiu um candidato que concorria ao cargo de Cadete I, além de quatro candidatos ao cargo de Aluno-Praça.