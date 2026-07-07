A Sociedade Beneficente São José (SBSJ) recebeu R$ 11,9 milhões por serviços prestados sem cobertura contratual, no dia 10 de junho, dois meses após ser afastada da gestão do Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara (HMMCC) pela Prefeitura de Goiânia. O valor equivale a um acréscimo de 29% ao total que foi pago para a entidade no período em que ela ficou à frente da unidade, entre agosto de 2025 e março de 2026.\nO contrato da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) com a SBSJ foi rompido porque, segundo a secretaria, a entidade não cumpria seus compromissos contratuais, principalmente em relação à escala médica e à manutenção do estoque de medicamentos.\nUma semana após a autorização do pagamento ter sido assinada pelo titular da SMS, Luiz Gaspar Machado Pellizzer, o Conselho Municipal de Saúde (CMS) rejeitou o relatório de prestação de contas apresentado pela SBSJ.