Ambulância chega ao Hospital da Mulher e Maternidade Célia Câmara, em Goiânia, após troca de OS (Guilherme Alves/O Popular)\nO primeiro dia do Instituto Patris à frente do Hospital Municipal da Mulher e Maternidade Célia Câmara (HMMCC) foi marcado por baixo fluxo de pacientes, identificação de avarias estruturais e reposição de estoques de insumos na unidade. A expectativa é que o termo de colaboração emergencial entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia e a organização social seja assinado na próxima semana.\nA organização assumiu a unidade na noite da quarta-feira (1º), após a instauração de uma crise motivada pelo atendimento deficitário à população prestado pela antiga gestora, a Sociedade Beneficente São José (SBSJ). Ainda na quarta-feira, foram constatados estoques reduzidos de medicamentos, escassez de rouparia e problemas estruturais, como infiltrações e mofo.