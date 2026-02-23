Um organizador de bolão da Mega-Sena foi condenado a pagar R$ 160 mil a um participante de 78 anos que havia sido excluído após o grupo ser premiado, em Goiânia. De acordo com a decisão judicial, o homem enviou o comprovante de pagamento da cota antes da realização do sorteio, sem que o organizador apontasse atraso, e mesmo assim ficou fora da divisão do prêmio.\nO POPULAR não conseguiu localizar o contato da defesa do condenado até a última atualização desta reportagem.\nO prêmio questionado na Justiça foi do concurso 2696, de 5 de março de 2024. Conforme a Caixa Econômica Federal (CEF), o valor principal saiu para um grupo de 24 cotas de Goiânia que recebeu mais de R$ 206,4 milhões.\nMega-Sena: apostas de Goiás acertam a quina e ganham quase R$ 110 mil; veja cidades\nAposta de Goiânia leva prêmio de R$ 800 mil na Lotofácil