A Polícia Civil investiga um aglomerado de espuma branca apareceu sobre o Rio Meia Ponte na manhã desta sexta-feira (14), no trecho que passa pelo Conjunto Caiçara, próximo à ponte da BR-153, em Goiânia. O delegado titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), Luziano de Carvalho, informou que uma amostra do material foi recolhida para análise. O investigador acredita se tratar de compostos encontrados em produtos de limpeza.\nConforme Luziano, ainda não é possível afirmar que se trata de poluição do meio ambiente. De acordo com o delegado, a espuma desceu cerca de 500 metros do rio e depois foi se diluindo até sumir. “Nessa época do ano, da seca, qualquer tipo de composto na água, assim como qualquer outro problema, fica aparente. Se o rio estivesse mais cheio, e tivesse compostos nele, provavelmente não veríamos espumas daquela forma”, afirma o delegado.