-Vídeo: Acidente marceneiro (1.3444343)\nUma ossada humana foi encontrada na tarde desta quarta-feira (16), pela equipe do Corpo de Bombeiros, em Aparecida de Goiânia, nas proximidades do Setor Vale do Sol. A loalização é próxima de onde o marceneiro Jefferson de Oliveira, de 43 anos, desapareceu há um mês. Segundo a corporação, não se pode afirmar ainda se os restos mortais são do homem, e que agora serão realizados os procedimentos necessários para confirmação da identidade.\nO POPULAR entrou em contato com a Polícia Científica de Goiás para confirmação da identidade dos restos mortais, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.\nOs restos mortais foram encontrados pelos cães farejadores da Equipe de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros.\nFamília oferece R$ 30 mil em recompensa por pistas de marceneiro que desapareceu após acidente em Aparecida