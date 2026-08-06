Trabalhadores selecionados atuarão durante a temporada do Natal do Bem 2026, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia (Divulgação/OVG)\nEstão abertas as inscrições para a seleção temporária de 93 atendentes que atuarão na edição 2026 do Natal do Bem, promovido pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), em Goiânia. A contratação cobrirá o período de 10 de novembro de 2026 a 3 de janeiro de 2027, com salário de R$ 1.826,87.\nPara concorrer, é necessário ter ensino fundamental completo e experiência prévia de três meses. Os interessados têm até o dia 20 de agosto para se candidatar. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no site da OVG na área "Vagas de Emprego e Estágio".\nTúnel na Tamandaré: Após Mabel dizer que iria 'mudar de lugar', assessoria afirma que pontos tradicionais serão mantidos