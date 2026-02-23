Os ovos de chocolate já começaram a chegar ao comércio varejista, despertando no consumidor a vontade de degustar o produto bem antes da Páscoa. Mas é preciso preparar o bolso porque o preço do chocolate está ainda mais amargo que em 2025, reflexo de problemas na produção em anos anteriores. Mesmo assim, indústria, lojistas e fabricantes de ovos artesanais estão confiantes no bom desempenho das vendas e aumentaram a produção e os pedidos.\nEntre 2023 e 2024, eventos climáticos afetaram a produção de cacau em grandes países produtores, o que desequilibrou a oferta e a demanda no mercado global. Isso fez com que as cotações da tonelada do cacau subissem e parte deste aumento foi repassada para as indústrias de chocolate e para os preços dos produtos ao consumidor.\nMesmo com uma queda recente no preço internacional do cacau, que hoje oscila entre US$ 3 mil e US$ 5 mil por tonelada, os estoques atuais das fabricantes ainda estão com valores mais altos comprados no passado, o que deve manter os ovos de Páscoa mais caros nos supermercados nesta Páscoa. A indústria brasileira importa boa parte das amêndoas de cacau que processa, por isso é afetada pelas oscilações de preços.