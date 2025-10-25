Hospital Geral de Palmas (Djavan Barbosa/Arquivo JTo)\nO paciente que apresentou suspeita de intoxicação por metanol em Palmas recebeu alta hospitalar na quinta-feira (23). Apesar da liberação, os exames para confirmação ou descarte da intoxicação ainda não saíram.\nA informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). O paciente, que não teve o nome divulgado, foi internado no Hospital Geral de Palmas (HGP) no sábado (18).\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Resultado de exames do caso suspeito de intoxicação por metanol segue sem divulgação\nEntre os sintomas apresentados estavam dor, náusea, vômito, falta de ar e visão turva. Às equipes de saúde, o paciente informou que havia consumido bebida destilada em casa antes de passar mal.\nO metanol é um álcool usado industrialmente em solventes e outros produtos químicos, é altamente perigoso quando ingerido. Inicialmente, ataca o fígado, que o transforma em substâncias tóxicas que comprometem a medula, o cérebro e o nervo óptico, podendo causar cegueira, coma e até morte. Também pode provocar insuficiência pulmonar e renal.