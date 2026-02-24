Hospital Regional de Araguaína, no norte do estado (Divulgação/HRA)\nA Justiça do Tocantins determinou o pagamento de R$ 45 mil em indenizações uma paciente que permaneceu 60 dias com o osso da perna exposto no Hospital Regional de Araguaína (HRA), no norte do estado. A decisão, assinada na última segunda-feira (23), partiu do juiz José Carlos Ferreira Machado, da 1ª Escrivania Cível de Wanderlândia.\nEm respeito ao direito à privacidade e à intimidade da vítima, o nome da paciente não será divulgado nesta reportagem, preservando sua identidade diante dos detalhes sensíveis envolvendo o procedimento médico e o histórico clínico apresentados na ação judicial.\nDe acordo com o processo nº 0000398-68.2025.8.27.2741/TO, a paciente aguardou por um procedimento de reconstrução tecidual (retalho) durante dois meses, mesmo diante da gravidade do quadro. A sentença reconhece uma falha grave na prestação do serviço público e aponta violação à dignidade da pessoa humana.