Atrasos e cancelamentos nas sessões de radioterapia estão sendo enfrentados pelos pacientes do Hospital de Câncer Araújo Jorge. O problema ocorre desde meados de agosto e afeta principalmente os pacientes identificados com cartão amarelo. Uma das máquinas usadas na radioterapia, chamada acelerador linear, vem apresentando problemas há pelo menos um mês, ocasionando a série de adiamentos.\nEm denúncia, o paciente Carlos Henrique (nome fictício), afirma que já aconteceu de o hospital anunciar o retorno da máquina e, 40 minutos depois, avisar que ela voltou a quebrar. Ele, que mora em Cristianópolis, afirma que a última data em que conseguiu fazer uma sessão foi em 9 de setembro, mesmo que seu tratamento precise ser feito diariamente, de segunda a sexta. Quando consegue fazer a sessão, ainda tem atraso. “Passamos por atrasos frequentes de até 2 horas no cronograma, que fazem com que pacientes debilitados tenham que comparecer ao hospital às 23h ou 0h para serem atendidos de madrugada, entre 1h e 2h da manhã”, conta Carlos.