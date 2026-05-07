O Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia (Imas) volta a ser alvo de reclamação dos servidores municipais que dependem do serviço. O motivo é a falta de vagas para consultas eletivas cobertas pelo plano. Os relatos foram tema de seis das oito reuniões realizadas pelo Conselho de Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais de Goiânia (Conas) em janeiro deste ano. O colegiado também tem apurado reclamações de cobranças indevidas feitas por unidades de saúde da rede credenciada.\nNas atas das reuniões do Conas, publicadas no Diário Oficial do Município (DOM) de terça-feira (5), pacientes também relatam que tiveram de pagar por consultas mesmo em atendimentos cobertos pelo plano. Muitos afirmam terem sido cobrados apenas para marcar uma consulta. Eles ainda se queixam da demora excessiva para conseguirem realizar exames, o que prejudica muitos tratamentos.