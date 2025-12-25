A inauguração do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), em setembro deste ano, em Goiânia, traz uma nova possibilidade para crianças e adolescentes com câncer. Antes, eles precisavam deixar o estado para realizar tratamento agora podem passar o Natal perto de casa.\nA família de Fabiana Santos Maiada, de 31 anos, também vai passar o Natal junto de alguns parentes pela primeira vez desde que o filho Mário Francisco Santos da Silva, de 15, recebeu o diagnóstico de leucemia, no ano passado. “Duas sobrinhas vieram para cá passar o Natal com a gente”, celebra a dona de casa, com um misto de alívio e esperança.\nHospital das Clínicas inaugura equipamento para radioterapia\nCora absorve demanda de pacientes do interior de Goiás\nHospital Cora oferece atendimento humanizado e acolhimento: 'Dinamizado', diz diretor