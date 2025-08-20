Ao menos 11 parques municipais de Goiânia podem passar para a iniciativa privada. A proposta, da Secretaria Municipal de Gestão de Negócios e Parcerias (Segenp), é que os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental sejam concluídos no primeiro semestre do próximo ano, com o início das modelagens dos projetos de concessão logo em seguida.\nO prefeito Sandro Mabel (UB) defendeu a iniciativa nesta terça-feira (19), em evento no Parque Vaca Brava, no setor Bueno, alegando que a administração municipal não tem “competência” para fazer a manutenção contínua destas áreas.\nO jornal mostrou no dia 2 de agosto que a Prefeitura estava avançando nos estudos sobre modelos de concessão do Parque Areião, situado no Setor Pedro Ludovico, além de oito mercados municipais e do Parque Mutirama, no Centro da capital – que se encontra fechado por problemas de funcionamento nos brinquedos.