Depois de retirar as castanhas, é preciso selecionar uma por uma, como quem separa os grãos de feijão antes de cozinhar (Reprodução / g1 Goiás)\nO Sabores do Campo de domingo (16) ensina uma receita tradicional feita com uma das castanhas mais conhecidas do Cerrado: a paçoca de baru. Quem prepara o prato é o produtor rural Lázaro, que, ao lado da esposa, dona Arminda, mantém mais de 2 mil pés de baru na propriedade.\nHá mais de 20 anos, a família aproveita os frutos do Cerrado e transformou a produção da castanha em fonte de renda. A receita da paçoca também carrega uma história familiar: antes de adaptar o preparo para o baru, seu Lázaro já fazia paçoca na Bahia usando gergelim.\nSegundo dona Arminda, a ideia de preparar a paçoca com o baru surgiu durante uma festa da semente. Seu Lázaro passou a produzir a receita e, desde então, o preparo se tornou uma das principais formas de aproveitar a castanha.