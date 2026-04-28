Weslenny Rosa Lima, criança que morreu envenenada (Reprodução/ TV Anhanguera)\nO padrasto e a mãe das crianças envenenadas com chumbinho em Alto Horizonte, no norte de Goiás, foram indiciados pela Polícia Civil. O caso aconteceu no dia 27 de março, quando a família se reuniu para jantar na varanda da casa.\nApós os laudos ficarem concluídos, ficou demonstrado que os grânulos negros se tratavam, mesmo, do veneno popularmente conhecido como 'chumbinho', e a perícia médico-veterinária legal também acusou que os gatos morreram envenenados por chumbinho. Quando o laudo de necropsia da menina falecida ficou pronto, concluiu-se que ela morreu envenenada também pelo veneno chumbinho, e o menino que ingeriu o alimento contaminado também teve a mesma intoxicação”, disse o delegado responsável pelo caso, Domênico Rocha, ao POPULAR.