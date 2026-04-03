Weslenny Rosa Lima, de 9 anos, e o irmão, de 8, passaram mal após jantar em família; menina morreu e o menino segue internado — Foto: Reprodução/TV Anhanguera (Reprodução/TV Anhanguera)\nO padrasto da menina de 9 anos que morreu após ser envenenada em Alto Horizonte está preso preventivamente, suspeito do crime. O irmão da vítima, de 8 anos, também passou mal após a mesma refeição e segue internado. A Polícia Civil investiga o caso.\nA mãe da criança, Nábia Rosa Pimenta, afirmou que teme que o crime tenha sido cometido pelo companheiro como forma de vingança pelo fim do relacionamento.\n“Ele teria motivos de sobra para me atacar, porque eu já vinha falando há muito tempo que não dava mais. E ele não aceitava o fim. O meu medo é esse: para achar uma maneira de me atacar, ele ter atacado eles”, disse em entrevista à TV Anhanguera.