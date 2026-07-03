O padre Marco Aurélio, reitor do Santuário Basílica de Trindade, que levou um choque ao vivo durante uma transmissão da TV Pai Eterno, relatou que "o choque foi muito forte, realmente forte". O estalo ocorreu no momento em que o religioso cumprimentava a apresentadora Keissi Seabra e foi tão intenso que interrompeu o encerramento da entrevista.\nAo JORNAL, o padre informou que foi um dos maiores choques que já levou. "Isso sempre acontece comigo, mas essa foi a maior [descarga] que já tive", detalhou o reitor ao comentar sobre a força da eletricidade estática.\nSegundo o religioso, a intensidade foi tamanha que o estalo pôde ser ouvido claramente por toda a equipe técnica presente no estúdio. O barulho inesperado quebrou a formalidade da transmissão e provocou risos imediatos entre os profissionais.