O padre Marcos Aurélio Costa da Silva, acusado de abusar sexualmente e manter em cárcere privado um jovem de 18 anos, foi condenado a oito anos de reclusão. Segundo o processo, ele atraiu a vítima de Pernambuco para Palmas com a promessa de o ajudar a entrar em um seminário católico.\nA decisão é de segunda instância e condena o réu por crimes de estupro e cárcere privado com finalidade libidinosa.\nA defesa de Marcos Aurélio informou, por telefone, que como no julgamento houve um voto divergente entre os desembargadores, apresentou um recurso chamado embargos infringentes, e aguarda decisão. O g1 pediu informações sobre a atual situação do réu dentro da Diocese de Porto Nacional, à qual era ligado, e aguarda resposta.\nPadre leiloa cueca durante festejo e reclama de fiel que vazou vídeo: 'Espírito de ronca e fuça'